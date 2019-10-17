2019-10-17T09:43:31+03:00
Происшествия

«Отомстил» за обиду: в Бурятии водитель избил и ограбил нетрезвого пассажира

Мужчина хотел добраться до дома, а в результате лишился денег и телефона
Виктория ГЕРКО
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«Отомстил» за обиду: в Бурятии водитель избил и ограбил нетрезвого пассажира«Отомстил» за обиду: в Бурятии водитель избил и ограбил нетрезвого пассажира
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После ночного клуба 40-летний житель Удан-Удэ решил вернуться домой. Но добраться до места назначения оказалось не так просто.

Мужчина хотел уехать на такси и подошел к стоящей неподалеку машине. Но между ним и водителем завязалась драка. На помощь таксисту пришел коллега. Нетрезвому пассажиру пришлось уйти.

- Но таксисту одной драки оказалось мало. Он решил проучить обидчика, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике Бурятия. - Водитель догнал мужчину на автомобиле, избил его, а затем украл наручные часы и телефон. Ущерб составил 22 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавший написал заявление в полицию, в котором рассказал подробности конфликта. Сотрудникам удалось найти подозреваемого. Грабителем оказался 25-летний улан-удэнец. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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