Поиски 10-летней девочки завершились в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-17T10:05:48+03:00

Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает, сейчас она находится дома

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16 октября в полицию обратилась бабушка пропавшего ребенка. Она рассказала, что девочка утром ушла в школу и не вернулась. Сама бабушка не смогла найти ребенка, поэтому пришла просить помощи в полиции.

- На призыв помочь найти школьницу откликнулся практически весь поселок. Полиция и местные жители весь день пытались найти «пропажу», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Искали везде: на улице, во дворах, в недостроенных зданиях и даже в лесу. К вечеру девочку все-таки удалось найти.

Волонтеры нашли девочку в старых деревянных постройках, которые были стояли на окраине поселка. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Ее вернули домой к бабушке.

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ИСТОЧНИК KP.RU