Поиски 10-летней девочки завершились в Иркутской области
16 октября в полицию обратилась бабушка пропавшего ребенка. Она рассказала, что девочка утром ушла в школу и не вернулась. Сама бабушка не смогла найти ребенка, поэтому пришла просить помощи в полиции.
- На призыв помочь найти школьницу откликнулся практически весь поселок. Полиция и местные жители весь день пытались найти «пропажу», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Искали везде: на улице, во дворах, в недостроенных зданиях и даже в лесу. К вечеру девочку все-таки удалось найти.
Волонтеры нашли девочку в старых деревянных постройках, которые были стояли на окраине поселка. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Ее вернули домой к бабушке.
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ИСТОЧНИК KP.RU