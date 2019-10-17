2019-10-17T10:05:48+03:00
Происшествия

Поиски 10-летней девочки завершились в Иркутской области

Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает, сейчас она находится дома
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Поиски 10-летней девочки завершились в Иркутской областиПоиски 10-летней девочки завершились в Иркутской области
Изменить размер текста:

16 октября в полицию обратилась бабушка пропавшего ребенка. Она рассказала, что девочка утром ушла в школу и не вернулась. Сама бабушка не смогла найти ребенка, поэтому пришла просить помощи в полиции.

- На призыв помочь найти школьницу откликнулся практически весь поселок. Полиция и местные жители весь день пытались найти «пропажу», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Искали везде: на улице, во дворах, в недостроенных зданиях и даже в лесу. К вечеру девочку все-таки удалось найти.

Волонтеры нашли девочку в старых деревянных постройках, которые были стояли на окраине поселка. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Ее вернули домой к бабушке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянка через неделю заявила в полицию о пропаже своего 14-летнего сына (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Иркутской области поможет бобслеисту из Сибири приобрести жилье
Автозаправки Иркутской области загрязняли Богучанское водохранилище нефтепродуктами
Реконструкцию санной трассы в Братске обсудили на Международном спортивном форуме
Проекты братчан вошли в число получателей президентских грантов
Более 600 хвостов омуля обнаружили у двух браконьеров в Бурятии
Индивидуальный предприниматель из Братска делал свой бизнес на катере без документов
«Отомстил» за обиду: в Бурятии водитель избил и ограбил нетрезвого пассажира
Осталась без квартиры и без денег: 120 тысяч рублей перевела женщина из Улан-Удэ для покупки квартиры в Санкт-Петербурге
Водителя, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске
Завершились поиски пропавшего охотника на севере Иркутской области
«Бизнес-барометр коррупции» начинает замер в седьмой раз
ДТП в Черемховском районе: водитель «Нивы» насмерть сбил своего сына, и скрылся