2019-10-17T11:25:10+03:00
Происшествия

Индивидуальный предприниматель из Братска делал свой бизнес на катере без документов

Частник не был собственником судна, а только брал его в аренду
Виктория ГЕРКО
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Индивидуальный предприниматель из Братска делал свой бизнес на катере без документовИндивидуальный предприниматель из Братска делал свой бизнес на катере без документовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Транспортная прокуратура города Братска при проверке вычислила бизнесмена, который работал на катере без документов. Частник не был собственником катера, а брал его в аренду. Однако официально договор с арендодателем он не заключал.

- Так как официальных разрешений на эксплуатацию катера и официальных договоров с собственником не существовало, прокурор решил написать заявление с просьбой остановить работу катера, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. - Причем требование относилось как к собственнику, так предпринимателю.

Суд принял во внимание заявление прокурора и запретил и собственнику, и предпринимателю работать и выходить на катере. Теперь они должны пройти государственную регистрацию, чтобы возобновить свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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