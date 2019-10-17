Индивидуальный предприниматель из Братска делал свой бизнес на катере без документов

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-17T11:25:10+03:00

Частник не был собственником судна, а только брал его в аренду

Изменить размер текста: A A

Транспортная прокуратура города Братска при проверке вычислила бизнесмена, который работал на катере без документов. Частник не был собственником катера, а брал его в аренду. Однако официально договор с арендодателем он не заключал.

- Так как официальных разрешений на эксплуатацию катера и официальных договоров с собственником не существовало, прокурор решил написать заявление с просьбой остановить работу катера, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. - Причем требование относилось как к собственнику, так предпринимателю.

Суд принял во внимание заявление прокурора и запретил и собственнику, и предпринимателю работать и выходить на катере. Теперь они должны пройти государственную регистрацию, чтобы возобновить свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU