Более 600 хвостов омуля обнаружили у двух браконьеров в Бурятии

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-17T13:37:45+03:00

Более 600 хвостов омуля было у двух браконьеров в Бурятии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

При себе у них было обнаружено около 50 рыб, а на берегу ждал огромный улов

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Сотрудники Росгвардии при проверке вычислили двух 20-летних молодых людей из поселка Боярска на севере Иркутской области. Они выехали в Бурятию и ночью занимались незаконной ловлей омуля на берегу озера Байкала. У браконьеров были изъяты резиновая лодка, мотор и более 50 штук байкальского омуля. Задержанные были доставлены в отдел полиции.

- После задержания сотрудники проверили и берег озера. На берегу были найдены сети длиной 770 метров, - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по республике Бурятия. – В сетях было найдено еще 550 хвостов эндемика.

Проверка прибрежной полосы проводилась в рамках операции "Путина-2019". С 15 августа по 30 октября силовиками проводится второй этап. Сотрудниками Росгвардии будут проводятся рейды по поимке браконьеров и предотвращении нарушений рыбоохранного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU