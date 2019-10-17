Более 600 хвостов омуля обнаружили у двух браконьеров в Бурятии
Сотрудники Росгвардии при проверке вычислили двух 20-летних молодых людей из поселка Боярска на севере Иркутской области. Они выехали в Бурятию и ночью занимались незаконной ловлей омуля на берегу озера Байкала. У браконьеров были изъяты резиновая лодка, мотор и более 50 штук байкальского омуля. Задержанные были доставлены в отдел полиции.
- После задержания сотрудники проверили и берег озера. На берегу были найдены сети длиной 770 метров, - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по республике Бурятия. – В сетях было найдено еще 550 хвостов эндемика.
Проверка прибрежной полосы проводилась в рамках операции "Путина-2019". С 15 августа по 30 октября силовиками проводится второй этап. Сотрудниками Росгвардии будут проводятся рейды по поимке браконьеров и предотвращении нарушений рыбоохранного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU