2019-10-17T13:01:16+03:00
Общество

Автозаправки Иркутской области загрязняли Богучанское водохранилище нефтепродуктами

Восемь АЗС не соблюдали требования переработки отходов, загрязняя и воду, и почву
Виктория ГЕРКО
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Автозаправки Иркутской области загрязняли Богучанское водохранилище нефтепродуктамиАвтозаправки Иркутской области загрязняли Богучанское водохранилище нефтепродуктамиФото: Евгения ГУСЕВА
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Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура при проверке вычислила автозаправки, которые нарушали экологическое законодательство. Сотрудники прокуратуры проверили 4 нефтяных компаний. На восьми автозаправках найдены нарушения.

- Владельцы АЗС не организовали сбор и отведение дождевых и талых вод на очистные сооружения. На территории АЗС также не установлены ливневая канализация и водонепроницаемые покрытия, - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. – Так как отходы автозаправок не очищались, ливневые и сточные воды попадали прямо в Богучанское водохранилище, загрязняя его.

Кроме вод АЗС загрязняли и почву, так как владельцы не позаботились об утилизации отходов III-IV классов опасности.

Прокурор потребовал остановить деятельность АЗС, пока они не исправят нарушения. Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас деятельность одной из восьми автозаправок приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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