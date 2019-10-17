Правительство Иркутской области поможет бобслеисту из Сибири приобрести жилье

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-17T13:31:26+03:00

В этом году социальную выплату уже получили три спортсмена

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Дополнительную выплату на приобретение или строительство жилья получит мастер спорта, участник Кубка Европы Никита Любославский. В этом году выплаты уже были предоставлены трем спортсменам Иркутской области, которые достигли высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях.

- Претендовать на получение выплаты могут спортсмены, которые проживают на территории Иркутской области и которые нуждаются в жилье, - сообщает ИА Сибирские новости со ссылкой на пресс-службу Правительства Иркутской области. – Спортсмены должны принять участие в чемпионатах, первенствах кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирной Специальной Олимпиаде. Помощь оказывается и их тренерам, занимающиеся со спортсменом не меньше года.

Выплаты осуществляются в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Программа стартовала еще в 2011 году. За 8 лет правительство помогло улучшить жилищные условия 33 спортсменам.

ИСТОЧНИК KP.RU