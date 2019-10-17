2019-10-17T14:27:53+03:00
Общество

Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?

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Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?

На сегодняшний день рынок инвестиций богат интересными идеями. В «БКС Брокер» рассказали о выгоде от симбиоза двух продуктов - ИИС и ОФЗ.

Покупка облигаций федерального займа - сама по себе перспективная инвестиция. А если совершать сделку через индивидуальный инвестиционный счет, то дополнительно можно получить льготы от налоговой: например, возвратом 13% от внесенной за год суммы, если в целом было внесено до 1 млн рублей. Максимальная выплата - 52 тыс. рублей (это 13% от 400 тыс. руб.)*.

- ОФЗ надежна, ведь бумаги эмитированы Минфином. Клиенты «БКС Брокер» могут использовать пример готового портфеля «ОФЗ Рациональный» для формирования собственного, - рассказал Юрий Скоркин, руководитель департамента инвестиционных стратегий компании.

По его словам, для этого потребуется открыть ИИС, каждый год вносить на него не менее 400 тыс. рублей и на эти средства купить, к примеру, облигации ОФЗ 26209*. Далее в течение 3 лет инвестор будет получать 52 тыс. рублей в виде налогового вычета и фиксированный купонный доход по бумагам в среднем до 7%.

Напомним, что «БКС Брокер», входящий в структуру ФГ БКС, лидирует в рейтинге Московской биржи* и оказывает помощь более 350 тыс. клиентов в инвестировании денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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