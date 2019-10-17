СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-17T14:56:15+03:00

С 17 по 23 октября в Иркутске ограничат движение на улицах Красноказачьей и Ядринцева. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На этих участках пройдут ремонтные работы

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Внимание, автомобилисты! В Октябрьском округе на двух улица будет ограничено движение.

- На улице Красноказачьей в районе дома №124а, а на улице Ядринцева в районе дома №3 будет частично ограничено движение транспорта, - сообщили в пресс-службе администрации города.

На этих участках пройдут аварийные ремонтные работы на теплосетях. Автолюбителям лучше заранее продумать объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU