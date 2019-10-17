2019-10-17T16:57:02+03:00
Происшествия

Массовое отравление шаурмой в Братске: число пострадавших возросло до 43 человек

Из них 17 детей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Массовое отравление шаурмой в Братске: число пострадавших возросло до 43 человекМассовое отравление шаурмой в Братске: число пострадавших возросло до 43 человекФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Братске вновь увеличилось количество отравившихся шаурмой в кафе по улице Кирова, 18. Напомним, на прошлой неделе после посещения этой закусочной с симптомами острого пищевого отравления, за помощью к врачам обратилось 12 человек. Затем в больницы с признаками отравления обратились еще несколько человек, и количество выросло до 30 человек.

На экстренном совещании городской межведомственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, стало известно, что число отравившихся составляет уже 43 человека, из них 17 детей.

- Госпитализированы 24 человека, включая 9 ребятишек, - сообщили в пресс-службе администрации Братска. - Их состояние легкой и средней тяжести. В тяжелом состоянии в больницу поступил четырехлетний ребенок. По данным Минздрава Иркутской области, в больницах остаются 14 человек.

Добавим, что в 2019 году это уже второе отравление в этом заведении. Так, в июне, кафе «прославилось» на весь город, когда там отравились 8 человек. Тогда точку быстрого питания проверили специалисты Роспотребназора, которые выявили там несколько нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 17 по 23 октября в Иркутске ограничат движение на улицах Красноказачьей и Ядринцева
Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?
Правительство Иркутской области поможет бобслеисту из Сибири приобрести жилье
Автозаправки Иркутской области загрязняли Богучанское водохранилище нефтепродуктами
Реконструкцию санной трассы в Братске обсудили на Международном спортивном форуме
Проекты братчан вошли в число получателей президентских грантов
Более 600 хвостов омуля обнаружили у двух браконьеров в Бурятии
Индивидуальный предприниматель из Братска делал свой бизнес на катере без документов
Поиски 10-летней девочки завершились в Иркутской области
«Отомстил» за обиду: в Бурятии водитель избил и ограбил нетрезвого пассажира
Осталась без квартиры и без денег: 120 тысяч рублей перевела женщина из Улан-Удэ для покупки квартиры в Санкт-Петербурге
Водителя, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске
Завершились поиски пропавшего охотника на севере Иркутской области
«Бизнес-барометр коррупции» начинает замер в седьмой раз
ДТП в Черемховском районе: водитель «Нивы» насмерть сбил своего сына, и скрылся