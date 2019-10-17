Массовое отравление шаурмой в Братске: число пострадавших возросло до 43 человек

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-17T16:57:02+03:00

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В Братске вновь увеличилось количество отравившихся шаурмой в кафе по улице Кирова, 18. Напомним, на прошлой неделе после посещения этой закусочной с симптомами острого пищевого отравления, за помощью к врачам обратилось 12 человек. Затем в больницы с признаками отравления обратились еще несколько человек, и количество выросло до 30 человек.

На экстренном совещании городской межведомственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, стало известно, что число отравившихся составляет уже 43 человека, из них 17 детей.

- Госпитализированы 24 человека, включая 9 ребятишек, - сообщили в пресс-службе администрации Братска. - Их состояние легкой и средней тяжести. В тяжелом состоянии в больницу поступил четырехлетний ребенок. По данным Минздрава Иркутской области, в больницах остаются 14 человек.

Добавим, что в 2019 году это уже второе отравление в этом заведении. Так, в июне, кафе «прославилось» на весь город, когда там отравились 8 человек. Тогда точку быстрого питания проверили специалисты Роспотребназора, которые выявили там несколько нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU