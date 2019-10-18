2019-10-18T03:32:59+03:00
Общество

Контролируемые отжиги сухой травы проводят в Иркутске

Профилактические выжигания необходимы два раза в год
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Контролируемые отжиги сухой травы проводят в ИркутскеКонтролируемые отжиги сухой травы проводят в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Если вы в ближайшее время увидите как горит трава, не спешите звонить пожарным, а разберитесь в ситуации. Возможно, это контролируемы отжиг, участвуют в котором специалисты МКУ «Безопасный город», пожарной части №2 ГУ МЧС России по Иркутской области, администрации города Иркутска.

- Выжигание необходимо как профилактическое мероприятие в рамках подготовки территории города к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020, - сообщает администрация города Иркутска. - Его проводят два раза в год — осенью и весной. Также от от сухой растительности очищают остров Конный, район объездной дороги Ново-Ленино, район Ново-Иркутской ТЭЦ.

При палах травы специалисты учитывают направление и сила ветра, рассчитано направление горения и площадь. Рядом дежурят пожарные.

Читайте также:

Водителя, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске. Неизвестный скрылся с места аварии, сейчас его местонахождение неизвестно

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вас расселят: подъезд в Ангарске, где произошел взрыв газа, не подлежит восстановлению
Иркутяне напишут географический диктант
Массовое отравление шаурмой в Братске: число пострадавших возросло до 43 человек
С 17 по 23 октября в Иркутске ограничат движение на улицах Красноказачьей и Ядринцева
Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?
Правительство Иркутской области поможет бобслеисту из Сибири приобрести жилье
Автозаправки Иркутской области загрязняли Богучанское водохранилище нефтепродуктами
Реконструкцию санной трассы в Братске обсудили на Международном спортивном форуме
Проекты братчан вошли в число получателей президентских грантов
Более 600 хвостов омуля обнаружили у двух браконьеров в Бурятии
Индивидуальный предприниматель из Братска делал свой бизнес на катере без документов
Поиски 10-летней девочки завершились в Иркутской области
«Отомстил» за обиду: в Бурятии водитель избил и ограбил нетрезвого пассажира
Осталась без квартиры и без денег: 120 тысяч рублей перевела женщина из Улан-Удэ для покупки квартиры в Санкт-Петербурге
Водителя, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске
Завершились поиски пропавшего охотника на севере Иркутской области
«Бизнес-барометр коррупции» начинает замер в седьмой раз
ДТП в Черемховском районе: водитель «Нивы» насмерть сбил своего сына, и скрылся