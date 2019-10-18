Контролируемые отжиги сухой травы проводят в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:32 2019-10-18T03:32:59+03:00

Профилактические выжигания необходимы два раза в год

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Если вы в ближайшее время увидите как горит трава, не спешите звонить пожарным, а разберитесь в ситуации. Возможно, это контролируемы отжиг, участвуют в котором специалисты МКУ «Безопасный город», пожарной части №2 ГУ МЧС России по Иркутской области, администрации города Иркутска.

- Выжигание необходимо как профилактическое мероприятие в рамках подготовки территории города к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020, - сообщает администрация города Иркутска. - Его проводят два раза в год — осенью и весной. Также от от сухой растительности очищают остров Конный, район объездной дороги Ново-Ленино, район Ново-Иркутской ТЭЦ.

При палах травы специалисты учитывают направление и сила ветра, рассчитано направление горения и площадь. Рядом дежурят пожарные.

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ИСТОЧНИК KP.RU