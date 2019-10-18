Появилось видео, как самолет Ан-148 Иркутск-Мирный выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В соцсетях появилось видео эвакуации пассажиров самолета Ан-148 рейсом Иркутск-Мирный, который ранним утром, 18 октября, при посадке в аэропорту Мирного выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Снял короткий ролик один из пассажиров, спускаясь по трапу самолета. Судя по кадрам, появившимся в группе "ДТП 38RUS", эвакуироваться людям помогали сотрудники аэропорта и пожарные. Сразу после этого их разместили в автобусы и отвезли в здание воздушной гавани.
Эвакуация пассажиров самолета Ан-148, который выкатился за пределы полосы в Мирном.Видео: группа "ДТП 38RUS"
Напомним, по сообщению единой дежурно-диспетчерской службы Мирнинского района погибших и пострадавших среди 61 пассажира и 5 членов экипажа нет. Ан-148 также не получил никаких повреждений.
Что стало точной причиной ЧП, предстоит выяснить специалистам. В соцсетях появилась версия, что лайнер не смог затормозить в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU