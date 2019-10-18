Появилось видео, как самолет Ан-148 Иркутск-Мирный выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-18T06:27:38+03:00

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В соцсетях появилось видео эвакуации пассажиров самолета Ан-148 рейсом Иркутск-Мирный, который ранним утром, 18 октября, при посадке в аэропорту Мирного выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Снял короткий ролик один из пассажиров, спускаясь по трапу самолета. Судя по кадрам, появившимся в группе "ДТП 38RUS", эвакуироваться людям помогали сотрудники аэропорта и пожарные. Сразу после этого их разместили в автобусы и отвезли в здание воздушной гавани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/738537" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров самолета Ан-148, который выкатился за пределы полосы в Мирном.Видео: группа "ДТП 38RUS"

Напомним, по сообщению единой дежурно-диспетчерской службы Мирнинского района погибших и пострадавших среди 61 пассажира и 5 членов экипажа нет. Ан-148 также не получил никаких повреждений.

Что стало точной причиной ЧП, предстоит выяснить специалистам. В соцсетях появилась версия, что лайнер не смог затормозить в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU