2019-10-22T03:56:47+03:00
Общество

Пробки в Иркутске утром 22 октября: на дорогах города 8 ДТП

Пробки в Иркутске всегда бывают с первым снегом
Мария КНЯЗЕВА
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Пробки в Иркутске утром 22 октября: на дорогах города 8 ДТППробки в Иркутске утром 22 октября: на дорогах города 8 ДТП
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Первый снег. Нет, осадки в виде «нескольких белых мух» в Иркутске уже были. Но назвать первым снегом их язык не поворачивался. И вот он. Белый покров земли, которого так ждут все ребятишки и любители зимних видов спорта. Однако, не очень уважают его водители. Особенно те, кого он застал врасплох. Те, что не «переобули» свою ласточку и попали в ДТП. Из-за них, а еще и из-за того, что в такую погоду водители управляют авто крайне аккуратно и медленно на дорогах пробки в Иркутске. Утром 22 октября сервис Яндекс.Пробки сообщает о 8 ДТП: 5 аварий в Свердловском районе Иркутска. Еще три — в Правобережном округе.

Заторы на ул. Маяковского, ул. Боткина, ул. Профсоюзной, ул. Челнокова, ул. Гоголя и ул. Пушкина — подъезд к Глазковскому мосту отмечен красным цветом. Добраться к Академическому мосту на авто также можно не быстрее, чем со скоростью 5 км/ч. Затруднено движение на Академической развязке.

Пробки в Иркутске 22 октября и перед плотиной ГЭС. Ситуацию усложняют две аварии на пересечении ул. Захарова и ул. Якоби. Однако, и на правом берегу не все безоблачно. «Стоят» ул. Байкальская, ул. Седова, ул. Депутатская и ул. Декабрьских Событий. Есть участки на карте города, отмеченные красным цветом и на ул. Рабочего Штаба, и у. Баррикад, ул. Олега Кошевого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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