"Навечно вместе": влюбленная пара задохнулась в гараже в Саянске

СЕГОДНЯ 06:34 2019-10-22T06:34:27+03:00

Все, кто знал погибших ребят, тяжело переживают их гибель

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"Навечно вместе". В соцсетях жители Саянска прощаются с девушкой и парнем, погибшими в собственной машине. Как это произошло? Влюбленная пара ночью с субботы на воскресенье отдыхала в одном из местных клубов. Около полуночи молодые люди ушли, видимо, решили провести время наедине, а не в шумном заведении.

Но на следующий день домой они не пришли, дозвониться до них тоже не получалось. Как сообщается в группе "Инцидент | Иркутск" в соцсетях, их родные пошли в гараж и увидели жуткую картину. Парень с девушкой лежали в заведенной машине. Увы, влюбленные были мертвы - задохнулись угарным газом.

"Очень жаль молодых, сил и терпения родителям", - пишут сибиряки в интернете. - "Дети еще. земля пухом!" "Жаль ребят".

Обсуждают и то, что угарный газ - коварный, воздействует незаметно.

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По факту смерти сибиряка проводится расследование (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU