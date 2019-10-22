Иркутская область представит в Пекине бренд производителей Приангарья

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-22T13:32:55+03:00

У сельхозпроизводителей будет свой бренд для экспорта. ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.

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В ноябре на Китайской международной выставке пищевых продуктов, напитков и здорового питания INIF 2019 в Пекине будет представлен международный товарный знак продовольственных товаров Иркутской области. Создать бренд для производителей, чтобы они могли выходить на международные рынки, поручил губернатор Приангарья Сергей Левченко.

На выставке Агропромышленная неделя», которая проходит в эти дни в иркутском «Сибэкспоцентре», глава региона отметил, что Приангарье производит 1,2% объема продукции сельского хозяйства России и 10% Сибири. На долю сельскохозяйственного сектора Иркутской области приходится 6% валового регионального продукта.

Вся продукция отвечает требованиям и обладает большим потенциалом для выхода на внешние рынки.

- Ежегодно прирост в экспорте составляет более 10%, - сказал Сергей Левченко. - В 2019 году агропромышленный комплекс Приангарья экспортировал сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары на 26,3 млн долларов США. Это на 25% выше показателя 2018 года.

Министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков также отметил, что бренд предназначен для предприятий региона, которые ориентированы на экспорт. Таких в области более 30. В другие страны регион поставляет масла, муку, зерно, кондитерские изделия, дикоросы. Также в Монголию каждый год доставляется 10-15 тонн зерна.

Напомним, что с 2015 года действует региональный товарный знак производителей продовольственных товаров для внутреннего рынка - «Продукты Приангарья». Он гарантирует высокое качество продукции. Правом использования знака обладают 44 предприятия Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU