Цену на школьные обеды предлагают поднять до 74 рублей в Иркутске

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-22T14:27:46+03:00

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Цену питания для всех школьников города рекомендуют повысить до 74 рублей. Сегодня на эту стоимость организованно питание на детей-льготников. Для них она была поднята еще в начале этого учебного года. Их питание оплачивается из бюджетов города и области. Для того, чтобы все школьники получали одинаковое питание, администрации города предложила сравнять стоимость обедов. Это обсудили на общегородском собрании родителей.

- Для соблюдения баланса в рационе и обеспечения равного меню для всех учащихся, мы предложили родителям поднять оплату питания с 58 до 74 рублей, - комментирует начальник департамента образования Иркутска Александр Костин, - На эту сумму есть возможность выполнить требования Санпина и обеспечить суточную потребность учащихся в питательных элементах.

Данный вопрос планируют поднять на других общественных площадках. К обсуждению будут подключена и городская Дума.

Также родительскому комитету напомнили возможности контролировать качество питания в столовых и участвовать в составлении школьного меню.

ИСТОЧНИК KP.RU