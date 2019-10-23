Выставка 100 художников откроется в Иркутске 24 октября

СЕГОДНЯ 05:05 2019-10-23T05:23:10+03:00

Посмотреть их работы можно будет в течение месяца

Изменить размер текста: A A

Лучшие работы более 100 художников представят иркутянам в залах Галереи сибирского искусства. Все произведения выполнены современными творцами, временные рамки - последние три года.

- Посетители смогут увидеть все виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, иконопись, ДПИ, - отмечает пресс-служба Иркутского художественного музея. - Вход на открытие 24 октября в 16.00 свободный.

Экспозиция получила название «#АртИркутск», ее подготовили члены Иркутского отделения Союза художников России. Мастера решили представить произведения 84 членов Союза художников и более 20 перспективных молодых авторов.

Среди известных имен — заслуженные художники РФ Сергей Элоян, Александр Шипицын, Лев Сериков, Сергей Казанцев, Владимир Кузьмин, Аркадий и Наталья Лодяновы и другие мастера.

Выставка будет работать до 24 ноября.

Читайте также:

Афиша выставок Иркутска на ноябрь 2019: тайны организма, самоцветы, секреты шпионов, фарфор, фотографии

ИСТОЧНИК KP.RU