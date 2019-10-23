Нового подрядчика для утилизации отходов БЦБК выберут до конца октября
До конца октября этого года выберут нового подрядчика для устранения последствий отходов БЦБК. Ранее уже была выбрана одна компания, которая займется этим вопросом. Но организация нарушила условия договора.
- Представители организации до сих пор не предоставили пакет необходимых документов - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области. – В том числе организация не предоставила план утилизации отходов.
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области не один раз обращалось к представителям компании с просьбой предоставить документы. Заказчик отправлял претензионные письма. Но ответа от организации не последовало.
Решается судьба еще одного проблемного предприятия в регионе – ООО «Усольехимпром». Сейчас существует два способа решения проблемы: передать земли завода в федеральную собственность или в региональную.
ИСТОЧНИК KP.RU