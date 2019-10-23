2019-10-23T14:11:03+03:00
Общество

Нового подрядчика для утилизации отходов БЦБК выберут до конца октября

Выбранная ранее организация не справилась со своими обязательствами
Виктория ГЕРКО
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Нового подрядчика для утилизации отходов БЦБК выберут до конца октября.Нового подрядчика для утилизации отходов БЦБК выберут до конца октября.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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До конца октября этого года выберут нового подрядчика для устранения последствий отходов БЦБК. Ранее уже была выбрана одна компания, которая займется этим вопросом. Но организация нарушила условия договора.

- Представители организации до сих пор не предоставили пакет необходимых документов - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области. – В том числе организация не предоставила план утилизации отходов.

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области не один раз обращалось к представителям компании с просьбой предоставить документы. Заказчик отправлял претензионные письма. Но ответа от организации не последовало.

Решается судьба еще одного проблемного предприятия в регионе – ООО «Усольехимпром». Сейчас существует два способа решения проблемы: передать земли завода в федеральную собственность или в региональную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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