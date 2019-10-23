В Иркутске начнут пересаживать сердца

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-23T15:15:17+03:00

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В скором времени за трансплантацией сердца не придется выезжать за пределы региона. Одну из сложнейших операций можно будет сделать в областном центре. Врачи Иркутской областной клинической больницы проходят обучение в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

- В Иркутской областной клинической больницы идет подготовка к пересадке сердца, - сообщает Министерство здравоохранения Иркутской области, - В рамках плана мероприятий состоялась поездка двух специалистов областного медицинского учреждения в московском медицинском центре.

Трансплантация сердца не является плановой операцией, для нее всегда должен быть подготовлен аппарат искусственного сердца, а также три набора хирургических инструментов.

Врач-кардиохирург главной больницы Иркутской области Вячеслав Батеха один из тех, кто проходит обучение. Во время него на одной из операций по трансплантации сердца он ассистировал. Обучение иркутских специалистов продолжаются, в планах еще несколько поездок в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU