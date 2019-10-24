Чемпионом мира по самбо стал иркутянин
Накануне на Кипре завершилось первенство мира по самбо среди мастеров. Участвовать в соревнованиях приехали более 500 бойцов из США, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Франции, Эстонии, Болгарии, Литвы.
На турнире в Лимассоле Россию и Иркутскую область представлял мастер спорта международного класса Александр Алфёров. Он и стал чемпионом мира в весовой категории 82 кг среди участников, чей возраст 45-49 лет.
- В финале иркутский самбист победил соотечественника Виталия Види, который выиграл серебряную медаль турнира, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
Бронзовыми призерами стали Олег Батеха и Геннадий Рябчинский из Украины.
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ИСТОЧНИК KP.RU