2019-10-24T03:36:04+03:00
Спорт

Чемпионом мира по самбо стал иркутянин

Соревнования проходили среди мастеров
Мария КНЯЗЕВА
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Чемпионом мира по самбо стал иркутянинЧемпионом мира по самбо стал иркутянин
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Накануне на Кипре завершилось первенство мира по самбо среди мастеров. Участвовать в соревнованиях приехали более 500 бойцов из США, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Франции, Эстонии, Болгарии, Литвы.

На турнире в Лимассоле Россию и Иркутскую область представлял мастер спорта международного класса Александр Алфёров. Он и стал чемпионом мира в весовой категории 82 кг среди участников, чей возраст 45-49 лет.

- В финале иркутский самбист победил соотечественника Виталия Види, который выиграл серебряную медаль турнира, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Бронзовыми призерами стали Олег Батеха и Геннадий Рябчинский из Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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