2019-10-24T04:30:24+03:00
Общество

Спортивный комплекс с футбольным полем появится в Иркутске

Место под строительство определено
Мария КНЯЗЕВА
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Легкоатлетический комплекс появится на полуострове Кирова в ИркутскеЛегкоатлетический комплекс появится на полуострове Кирова в ИркутскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Муниципальный спортивный комплекс с профессиональным футбольным полем в ближайшие годы появится в Иркутске. Место под строительство уже выделено — слияние рек Ангары и Иркутска — полуостров Кирова.

- Площадь полуострова позволяет на данном земельном участке разместить такой легкоатлетический комплекс, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Осталось найти финансирование. Напомним, что строительство спортивных объектов в столице Приангарья не прекращается. В этом году начали возводить крытый тренировочный каток в пади Долгой и физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинском районе на улю Баумана. В планах — появление ФОКов в предместье Радищева, микрорайоне Лесном, ледовой арены на улице Ленской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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