Выставка котят пройдет в Иркутске
Выставка котят откроется 27 октября в Иркутской областном краеведческом музее. Четвероногих разместят в отделе природы только но один день. Посмотреть на юных представителей семейства кошачьих можно будет с 12.00 до 18.00.
- Будут представлены котята традиционных и редких пород: персидская, экзотическая, шотландская, британская, бенгальская, курильский бобтейл, мейн-кун, селкирк-рекс, корниш-рекс, - сообщает пресс-служба Иркутского краеведческого музея.
Также если у вас есть какие-то вопросы о содержании кошек в квартире, выборе питания, здоровье и уходе за «матроскиными» - в этот день вы сможете получить на них ответы.
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ИСТОЧНИК KP.RU