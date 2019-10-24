Выставка котят пройдет в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:51 2019-10-24T04:51:09+03:00

Пушистых и не очень разместят в Краеведческом музее

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Выставка котят откроется 27 октября в Иркутской областном краеведческом музее. Четвероногих разместят в отделе природы только но один день. Посмотреть на юных представителей семейства кошачьих можно будет с 12.00 до 18.00.

- Будут представлены котята традиционных и редких пород: персидская, экзотическая, шотландская, британская, бенгальская, курильский бобтейл, мейн-кун, селкирк-рекс, корниш-рекс, - сообщает пресс-служба Иркутского краеведческого музея.

Также если у вас есть какие-то вопросы о содержании кошек в квартире, выборе питания, здоровье и уходе за «матроскиными» - в этот день вы сможете получить на них ответы.

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ИСТОЧНИК KP.RU