2019-10-24T06:40:17+03:00
Происшествия

Иркутянин зарезал друга из-за банковской карточки

Нанеся мужчине ножевые ранения, преступник скрылся на его машине
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Нашли злоумышленника по горячим следам.Нашли злоумышленника по горячим следам.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Встреча приятелей закончилась убийством. У владельца гаража гость попросил взаймы денег, зная, что деньги есть отказ злоумышленника разозлил. Деньги, судя по всему, были очень нужны, и он решил взять их силой.

По версии следствия, он нанес приятелю ножевые ранения и забрал банковскую карту потерпевшего. Скрыться он решил также на его машине. Потерпевший скончался от полученных травм.

- Нашли обвиняемого по горячим следам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Разыскать его удалось благодаря записям камер видеонаблюдения.

Обвиняемый уже был судим, по какой статье, не уточняется. Зная пин-код карты, он снял деньги. Автомобиль нашли, его вернуть семье погибшего. Сейчас он находится под стражей. За содеянное ему грозит серьезный срок - от восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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