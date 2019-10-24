2019-10-24T10:10:21+03:00
Спорт

Большой шлем в Абу-Даби: спортсменка из Братска выступает вместе со сборной России

Соревнования начались сегодня, 24 октября
Мария КНЯЗЕВА
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Алеся Кузнецова из Братска выступит на турнире "Большой шлем"Алеся Кузнецова из Братска выступит на турнире "Большой шлем"
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Сборная России отправилась на международный рейтинговый турнир «Большой шлем» по дзюдо. Ну соревнования приехали более 500 участников из 95 стран. Защищать честь страны в составе российской команды отправилась и спортсменка из Братска Алеся Кузнецова.

Она - серебряный призер чемпионата Европы 2017 года, обладательница Кубка Европы, победительницей летней Универсиады в Казани. Тренируется спортсменка в Братске у заслуженного тренера России Наталии Дору.

- Алеся выступит в весовой категории до 48 килограммов сегодня, в первый соревновательный день, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В стартовой схватке братчанка уже одержала победу над победительницей континентального чемпионата, китаянкой Ли.

Всего в состав российской сборной входит 20 человек, из них 11 мужчин и 9 женщин. Итог соревнований будет известен позже. Турнир продлится до 26 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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