Большой шлем в Абу-Даби: спортсменка из Братска выступает вместе со сборной России
Сборная России отправилась на международный рейтинговый турнир «Большой шлем» по дзюдо. Ну соревнования приехали более 500 участников из 95 стран. Защищать честь страны в составе российской команды отправилась и спортсменка из Братска Алеся Кузнецова.
Она - серебряный призер чемпионата Европы 2017 года, обладательница Кубка Европы, победительницей летней Универсиады в Казани. Тренируется спортсменка в Братске у заслуженного тренера России Наталии Дору.
- Алеся выступит в весовой категории до 48 килограммов сегодня, в первый соревновательный день, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В стартовой схватке братчанка уже одержала победу над победительницей континентального чемпионата, китаянкой Ли.
Всего в состав российской сборной входит 20 человек, из них 11 мужчин и 9 женщин. Итог соревнований будет известен позже. Турнир продлится до 26 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU