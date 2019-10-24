Летучая лисица Фрэдис стала новой обитательницей Иркутского зоопарка

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-24T11:42:13+03:00

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В иркутском Доме природы на ул. Байкальской - новосел. Это маленькая летучая лисица по имени Фрэдис. В Иркутск она приехала всего 9 месяцев назад. И все это время ветеринары боролись за ее жизнь.

- В руки наших сотрудников Фрэдис попала случайно, - сообщают работники зоопарка. – Она приехала к нам не одна. С ней была еще одна летучая лисица. К нам этих животных доставили очень маленькими. Мы выхаживали их, кормили из шприцов, боролись за жизнь.

Усложняло ситуацию то, что в России всего несколько летучих лисиц и попросить совета было не у кого. Зоологи обращались за помощью к австралийским коллегам, чтобы помочь маленькой Фрэдис выжить и окрепнуть. Там даже существуют специальные приюты, в которых за животными ухаживают и помогают им выжить. Усилия ветеринаров не прошли даром.

Сейчас Фрэдис поправилась. .Каждый посетитель может увидеть ее в Доме природы. Как оказалось, Фрэдис очень общительная и легко идет на контакт с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU