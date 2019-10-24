В центре Иркутска женщина попала под колеса трамвая

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-24T10:50:14+03:00

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У аварии, которая произошла на улице Ленина в Иркутске днем 24 октября, в разгар рабочего дня, много очевидцев. В центре города, недалеко от спорткомплекса "Труд", травмвай сбил женщину .

- По предварительным данным, женщина переходила улицу по пешеходному переходу, но на красный свет, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Иркутску. – В это время трамвай двигался на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшая по каким-то причинам не заметила приближающийся трамвай. Возможно, рассчитывала, что успеет перебежать через дорогу. В результате произошла авария. Хорошо, что водитель трамвая, видимо, успел вовремя затормозить.

По нашим данным, пострадавшая не получила серьезных травм. Сейчас она доставлена в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU