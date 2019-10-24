Средняя зарплата бюджетников в Иркутской области составляет 45 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-24T10:50:11+03:00

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По данным министра труда и занятости Иркутской области Натальи Воронцовой, в Приангарье трудятся 194 тыс. бюджетников, это 26% от всего количества трудоспособного населения региона. Средняя зарплата бюджетника составляет 45,2 тыс рублей. По этому показателю область занимает втрое место в Сибирском Федеральном округе и 19 по России. Об этом министр рассказала в своем докладе на сессии областного парламента в рамках правительственного часа.

Наталья Воронцова подчеркнула, что целевые показатели по средней зарплате отдельных категорий работников, определенных указами Президента РФ, достигнуты почти в полном объеме. Так, за первое полугодие 2019 года фактический уровень средней зарплаты школьных педагогов составил 44720 рублей, воспитателей – 35200 рублей, врачей – 77581, младшего медперсонала – 38389 рублей, работников культуры – 39421 рубль. Под указы президента РФ попадают 93,7 тыс. жителей Иркутской области.

Однако в Законодательное Собрание поступает много обращений, в которых говорится о недочетах и несправедливости в начислении заработной платы работникам бюджетной сферы.

- Средний целевой показатель достигается за счет большой нагрузки на работников, к примеру, педагоги занимают от 1,4 до 2,5 ставки, - отметила депутат Ольга Безродных. - До мизерного сократился размер стимулирующей надбавки. Ежегодная выплата к профессиональным праздникам выплачивается не всем работникам. Так, эту выплату не получают библиотекари, методические работники, заместители директора, помощники воспитателя.

Также Артем Лобков представил расчетные листки по заработной плате работников Усть-Илимской городской больницы, из которых можно сделать вывод, что зарплата медсестры и уборщика помещений отличается на 500 рублей. А Георгий Любенков заметил, что зарплата работников бюджетной сферы в Иркутске и Ангарске мало отличается от зарплаты работников северных территорий – Усть-Илимска и Братска, хотя в этих городах есть северный коэффициент.

- Недофинансирование заработной платы работников бюджетной сферы составляет без малого 2 млрд рублей, – подчеркнула председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова подвела итог обсуждения, озвучив постановление Заксобрания с рекомендациями правительству Иркутской области. В частности, органам исполнительной власти рекомендовано при подготовке проекта закона об областном бюджете на следующий год предусмотреть в полном объеме бюджетные ассигнования для дифференциации зарплаты работников бюджетной сферы, обеспечить дифференциацию зарплаты работников, подпадающих под «майские» указы Президента РФ, при установлении зарплаты учитывать интенсивность труда, проработать совместно с Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области и организациями профсоюзов возможность внедрения базовых окладов и ставок по отраслям, а также выработать дополнительные меры по привлечению и поддержке молодых специалистов в бюджетную сферу.

ИСТОЧНИК KP.RU