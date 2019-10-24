2019-10-24T11:52:29+03:00
Общество

Суд приостановил работу Иркутского кафе на 30 суток

В течение этого времени там должны устранить все нарушения
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Суд приостановил работу Иркутского кафе на 30 сутокСуд приостановил работу Иркутского кафе на 30 сутокФото: Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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После массового отравления суд закрыл иркутское кафе на 30 суток. Напомним, обед в столовой закончился больничной палатой для студентов Байкальского государственного университета. После ланча в кафе с острой кишечной инфекцией в больницу обратились 23 человека.

- Владельца кафе признавали виновным в нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, сообщает пресс-служба Кировского районного суда города Иркутска, - Ему назначено наказание в виде временного прекращения деятельности кафе на 30 суток.

В суд дело передали после проведенных проверок Роспотребнадзора и Следственного комитета. Как было установлено, в общепите не соблюдали правила хранения скоропортящихся продуктов, не уделяли должного внимания дезинфекции, а также отсутствовали условия для соблюдения гигиены сотрудников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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