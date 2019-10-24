Злоумышленник сообщил о бомбе, которая якобы заложена, в больнице Бурятии

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-24T12:12:18+03:00

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Ночью 23 октября житель улан-удэ решил немного развлечься. Позвонить в полицию с сообщением о бомбе показалось для него хорошей идеей. Как утверждает сам мужчина, на преступление его подтолкнул алкоголь.

- Злоумышленник позвонил в полицию и сказал, что на территории одной из городских больниц заложена бомба, - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. – Сотрудники полиции сразу выехали на место, которое сообщил мужчина. Они проверили здание и территорию, но ничего не обнаружили.

Полицейским и представителям ФСБ удалось поймать «шутника». 34-летний мужчина ранее уже был судим. Звонки в специальные службы для него тоже привычное дело. В прошлом году он уже привлекался к ответственности за ложный вызов.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU