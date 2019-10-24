СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-24T13:06:47+03:00

Более 800 тысяч рублей перевела аферистам пенсионерка из Братска. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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81-летней пенсионерке из Братска позвонили из Москвы. Неизвестный мужчина представился аудитором счетной палаты РФ. Он пообещал вернуть женщине 500 тысяч рублей.

- Злоумышленник объяснил, что фирма, где пенсионерка покупала лекарства, больше не существует. Поэтому покупателям будет выплачена компенсация, - сообщает ИА Сибирские новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. – Бабушка поверила. Несколько недель она переводила мошенникам деньги за различные услуги.

Пенсионерка оплатила страховку, услуги адвоката, справки о состоянии здоровья, курьерскую доставку, госпошлины. Сомнения закрались только после того, как потраченная сумма в два раза превысила обещанные 500 тысяч.

За этот месяц это уже второе обращение людей почтенного возраста в полицию по этому поводу. В начале октября 72-летняя жительница Братска отправила аферистам почти 1,5 миллиона рублей. Она оплачивала «услуги» адвоката и курьеров, надеясь получить 10 миллионов рублей.

Помните, что не стоит доверять незнакомцам, которые обещают компенсации или любое другое денежное вознаграждение. Это уловки мошенников. Получение выплат возможно только при получении официальных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU