В Иркутске разыскивают мужчину, укравшего кошелек у пассажирки трамвая

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-24T13:48:34+03:00

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17 октября в полицию обратилась 48-летняя иркутянка. Она рассказала, что у нее украли деньги на улице Транспортная, на трамвайной остановке. Неизвестный мужчина вытащил кошелек, когда она выходила из вагона.

- Спустя два часа после кражи на телефон потерпевшей пришло уведомление о снятии денег с карты. Всего злоумышленник украл 5 тысяч рублей, - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Незамеченным преступнику уйти не удалось. Оперативники изучили видео с камер видеонаблюдения. На запись одной из них и попал подозреваемый. Сейчас на него заведено уголовное дело за кражу. Сотрудники полиции пытаются выяснить личность мужчины и где он находится.

Если вы узнали разыскиваемого по описанию или знаете какие-либо сведения о нем, просьба обратиться в любой отдел полиции города.

ИСТОЧНИК KP.RU