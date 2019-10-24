2019-10-24T13:56:49+03:00
Общество

Ввоз товаров из Китая через иркутскую таможню увеличился вдвое

Импорт продукции увеличился с 907 млн. до 1,3 млрд. долларов
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Ввоз товаров из Китая через иркутскую таможню увеличился вдвое.Ввоз товаров из Китая через иркутскую таможню увеличился вдвое.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Китай по-прежнему остается крупным торговым партнером Иркутской области. С начала 2019 ввоз товаров по сравнению с прошлым годом вырос на 48% - с 183 до 271 млн. долларов США. Если импорт растет, то экспорт из Иркутской области в Китай снизился на 20% - с 1,7 до 1,3 млрд. долларов.

- В этом году внешнеторговые взаимоотношения установились с 93 странами, - сообщает пресс-служба Иркутской таможни. - Основные торговые партнеры Иркутской области по экспорту,кроме Китая - это Швейцария, Япония, Нидерланды, республика Корея, Италия, Польша, Индия. Лидерами по объему ввоза стали Австралия, Финляндия, Бразилия, США, Ямайка, Ирландия, но вперед вырвалась Украина - товарооборот с ней за 9 месяцев вышел на 375 млн. долларов США.

В основном, вывозится древесина, целлюлозно-бумажные изделия и металлы. Всего в этом году экспорт составил 3,8 млн. долларов. Ввозится через Иркутскую таможню химическая и машиностроительная продукция. Цифра общего импорта в прошлом году -907 млн. долларов, а в этом -1,3 млрд. долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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