2019-10-24T14:00:03+03:00
Спорт

Выездной матч «Байкал-Энергии» против «Строителя» перенесен из Сыктывкара в Архангельск

Причина – теплая погода в Республике Коми
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Выездной матч «Байкал-Энергии» против «Строителя» перенесен из Сыктывкара в АрхангельскВыездной матч «Байкал-Энергии» против «Строителя» перенесен из Сыктывкара в АрхангельскФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вместо Сыктывкара, в Архангельск предстоит отправиться 20 ноября хоккеистам иркутской «Байкал-Энергии». Матч чемпионата России против сыктывкарского «Строителя» перенесли из столицы Республики Коми из-за прогнозируемой на это время теплой погоды. Кроме того, на главной спортивной арене Сыктывкара, на которой "Строитель" ранее принимал соперников, сейчас идет реконструкция. Стадион готовят к чемпионату мира по бенди 2021 года.

Как уточнили в пресс-службе «Байкал-Энергии», "Строитель", сыграв с "Водником" в Архангельске 14 ноября в качестве команды гостей, задержится здесь еще, чтобы сыграть со "СКА-Нефтяником" и "Байкал-Энергией" уже в качестве команды хозяев. Так что вместо Сыктывкара иркутская дружина оформляет билеты в Архангельск.

Добавим, что стартовый свисток к матчу «Строитель» - «Байкал-Энергия», 20 ноября прозвучит в 19.00 по московскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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