Сергей Сокол: меры по ликвидации отходов БЦБК должны быть приняты безотлагательно

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-24T14:05:59+03:00

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Ликвидация отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината остается в центре внимания. Тема звучала на парламентских слушаниях в Государственной Думе ФС РФ, организатором которых стал комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям под руководством Николая Николаева. Участие в заседании также приняли депутаты ГосДумы РФ, члены Совета Федерации, представители профильных министерств правительства РФ, Счетной палаты РФ, а также Байкальский природоохранный прокурор Сергей Зенков.

Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол выступил с докладом и подчеркнул, что комбинат был закрыт в 2013 году, однако ликвидация негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК, не начата. За годы работы БЦБК накоплено 6,2 миллиона тонн опасных отходов. По оценкам Лимнологического института катастрофа от попадания лигнина в Байкал будет сравнима с 700-летним сбросом БЦБК без очистки прямо в озеро. А в результате проливных дождей, которые прошли этим летом, карты БЦБК с отходами залиты водой и переполнены – в них скопилось почти 1,5 миллиона тонн надшламовых вод.

- Всего в 500 метрах от Байкала в аварийных накопителях очистных ТЭЦ находятся около 200 тысяч тонн жидкости, содержащей очень опасное вещество – черный щелок, - сказал Сергей Сокол. - Уровень жидкости достиг критической отметки. Это реальная угроза экологии Байкала, людям, живущим на его берегах.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Владимир Логинов рассказал, что министерство разделяет опасения о катастрофических последствиях для озера, которые могут возникнуть в результате селя. По его мнению, противоселевые мероприятия могут быть включены в федеральную целевую программу по защите Байкала, однако с такой инициативой должна выступить Иркутская область.

Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков обратил внимание на то, что важной проблемой в ликвидации отходов БЦБК, помимо отсутствия утвержденной технологии переработки отходов, является отсутствие координационного органа, который бы определял, кто ответственен за конкретное направление, и отвечал за комплексную работу.

Глава комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов рассказал, что обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить расходование бюджетных средств на мероприятия по ликвидацию экологического ущерба, нанесенного озеру Байкал.

По результатам парламентских слушаний утверждены рекомендации для органов власти. Так, правительству РФ рекомендуется определить координационный орган по вопросы охраны озера Байкал. Николай Николаев также напомнил, что перечень поручений президента по вопросу сохранения озера со сроком исполнения до 1 января 2020 года, вероятнее всего, к этой дате выполнен не будет. Поэтому предложил обратиться в правительство Иркутской области, Республики Бурятии, Забайкальского края и ВЭБ инжиниринг с предложением каждый квартал предоставлять отчет об исполнении этих поручений.

Также правительству Иркутской области рекомендовано разработать противоселевые мероприятия для защиты Байкала, а Министерству природы РФ – включить такие мероприятия в федеральную целевую программу.

ИСТОЧНИК KP.RU