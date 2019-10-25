2019-10-25T04:18:44+03:00
Общество

Директора лесхоза подозревают в получении взятки в Иркутской области

Расследование продолжается
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Директора лесхоза подозревают в получении взятки 1,4 миллиона рублей в Иркутской области. Фото: архив.Директора лесхоза подозревают в получении взятки 1,4 миллиона рублей в Иркутской области. Фото: архив.Фото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Иркутской области директор одного из лесхозов подозревается в получении взятки в 1,4 миллиона рублей.

- По версии следствия, 33-летний директор за денежное вознаграждение обещал выделить предпринимателю лесной участок под заготовку спелой и перестойной древесины в лесном фонде, а также оказывать общее покровительство по службе, - сообщает пресс-служба СК РФ по Иркутской области. - Сумма требуемой взятки составила 1 миллион 400 тысяч рублей.

Сумма немаленькая, поэтому отдавать «вознаграждение» разрешили частями. При передаче первого «взноса» - 250 тысяч рублей был задержан посредник. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Директора лесхоза задержали на рабочем месте после обыска его кабинета.

Расследование уголовного дела продолжается: собираются доказательства вины мужчин, решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в кафе "Кыргызстан" на ост. Узловая в Иркутске произошел 25 октября
Поздравление Алексея Соболя с Днем таможенника
На строительство, реконструкцию, капремонт соцобъектов в 2019 году предусмотрено почти 17 млрд рублей
Губернатор Приангарья встретился с депутатами Думы Иркутска
Братья Кузнецовы из Иркутска - призеры чемпионата России по тхэквондо
ДТП на Глазковском мосту утром 25 октября — причина двухкилометровой пробки
Фильмы Чарли Чаплина покажут на большом экране в Иркутске
Вторая победа подряд: ХК «Ермак» обыграл китайский «Ценг Тоу»
Сергей Сокол: меры по ликвидации отходов БЦБК должны быть приняты безотлагательно
Выездной матч «Байкал-Энергии» против «Строителя» перенесен из Сыктывкара в Архангельск
Медработница из Братска перевела на "страховую ячейку" больше миллиона рублей
Ввоз товаров из Китая через иркутскую таможню увеличился вдвое
В Иркутске разыскивают мужчину, укравшего кошелек у пассажирки трамвая
Более 800 тысяч рублей перевела аферистам пенсионерка из Братска
Злоумышленник сообщил о бомбе, которая якобы заложена, в больнице Бурятии
Суд приостановил работу Иркутского кафе на 30 суток
Летучая лисица Фрэдис стала новой обитательницей Иркутского зоопарка
При подключении впечатлений от Wink — интернет с выгодой
Африканские студенты ИГУ
В центре Иркутска женщина попала под колеса трамвая
Средняя зарплата бюджетников в Иркутской области составляет 45 тысяч рублей