Директора лесхоза подозревают в получении взятки в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:13 2019-10-25T04:18:44+03:00

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В Иркутской области директор одного из лесхозов подозревается в получении взятки в 1,4 миллиона рублей.

- По версии следствия, 33-летний директор за денежное вознаграждение обещал выделить предпринимателю лесной участок под заготовку спелой и перестойной древесины в лесном фонде, а также оказывать общее покровительство по службе, - сообщает пресс-служба СК РФ по Иркутской области. - Сумма требуемой взятки составила 1 миллион 400 тысяч рублей.

Сумма немаленькая, поэтому отдавать «вознаграждение» разрешили частями. При передаче первого «взноса» - 250 тысяч рублей был задержан посредник. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Директора лесхоза задержали на рабочем месте после обыска его кабинета.

Расследование уголовного дела продолжается: собираются доказательства вины мужчин, решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

ИСТОЧНИК KP.RU