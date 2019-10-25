Директора лесхоза подозревают в получении взятки в Иркутской области
В Иркутской области директор одного из лесхозов подозревается в получении взятки в 1,4 миллиона рублей.
- По версии следствия, 33-летний директор за денежное вознаграждение обещал выделить предпринимателю лесной участок под заготовку спелой и перестойной древесины в лесном фонде, а также оказывать общее покровительство по службе, - сообщает пресс-служба СК РФ по Иркутской области. - Сумма требуемой взятки составила 1 миллион 400 тысяч рублей.
Сумма немаленькая, поэтому отдавать «вознаграждение» разрешили частями. При передаче первого «взноса» - 250 тысяч рублей был задержан посредник. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Директора лесхоза задержали на рабочем месте после обыска его кабинета.
Расследование уголовного дела продолжается: собираются доказательства вины мужчин, решается вопрос о мере пресечения для задержанных.
ИСТОЧНИК KP.RU