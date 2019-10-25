2019-10-25T04:53:20+03:00
Спорт

Братья Кузнецовы из Иркутска - призеры чемпионата России по тхэквондо

Один из них сейчас готовится к чемпионату Европы
Мария КНЯЗЕВА
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Братья Кузнецовы из Иркутска - призеры чемпионата России по тхэквондо. Фото: соцсетиБратья Кузнецовы из Иркутска - призеры чемпионата России по тхэквондо. Фото: соцсети
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Братья Олег и Роман Кузнецовы завоевали серебряную и бронзовую медали н ачемпионате России по тхэквондо в Казани. Стоит отметить, что выступают они в одной весовой категории — свыше 87 кг.

- Роман завоевал серебряную медаль, Олег выиграл бронзу, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Победителем в этой весовой категории стал тхэквондист из Самарской области Рафаиль Аюкаев. Еще одна бронза – у Вадима Мельникова из Москвы.

Сейчас Олег готовится к чемпионату Европы по олимпийским весовым категориям. Он начнется 29 ноября в Дублине в Ирландии. Тренируются оба брата в Школе высшего спортивного мастерства у тренеров Алексея и Татьяны Палкиных. На этот раз Олег, к сожалению, бороться за победу будет без брата. Роман получил травму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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