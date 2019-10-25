Братья Кузнецовы из Иркутска - призеры чемпионата России по тхэквондо

СЕГОДНЯ 04:53 2019-10-25T04:53:20+03:00

Один из них сейчас готовится к чемпионату Европы

Изменить размер текста: A A

Братья Олег и Роман Кузнецовы завоевали серебряную и бронзовую медали н ачемпионате России по тхэквондо в Казани. Стоит отметить, что выступают они в одной весовой категории — свыше 87 кг.

- Роман завоевал серебряную медаль, Олег выиграл бронзу, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Победителем в этой весовой категории стал тхэквондист из Самарской области Рафаиль Аюкаев. Еще одна бронза – у Вадима Мельникова из Москвы.

Сейчас Олег готовится к чемпионату Европы по олимпийским весовым категориям. Он начнется 29 ноября в Дублине в Ирландии. Тренируются оба брата в Школе высшего спортивного мастерства у тренеров Алексея и Татьяны Палкиных. На этот раз Олег, к сожалению, бороться за победу будет без брата. Роман получил травму.

Читайте также:

Вторая победа подряд: ХК «Ермак» обыграл китайский «Ценг Тоу». Ангарчане первыми пропустили, но сумели восстановить равновесие и вырвать победу

Чемпионом мира по самбо стал иркутянин. Соревнования проходили среди мастеров

ИСТОЧНИК KP.RU