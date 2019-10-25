Губернатор Приангарья встретился с депутатами Думы Иркутска

СЕГОДНЯ 05:56 2019-10-25T05:56:15+03:00

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В правительстве региона состоялась встреча губернатора Приангарья Сергея Левченко с депутатами Думы города Иркутска. Главной темой обсуждения стало развитие областного центра. Глава региона отметил, что несколько лет назад были попытки провести встречи с народными избранниками, однако инициатива тогда не получила поддержки.

- Очень хотелось бы, чтобы вопросы развития областного центра решались одновременно на всех уровнях, - отметил Сергей Левченко.

Губернатор рассказал, что в областном законе прописана поддержка областного центра - 1% от всех собственных доходов бюджета. Это сумма 1 млрд 320 млн рублей, но сегодня, если посмотреть от всех доходов областного бюджета – это 2,4 % средств из федеральной и областной казны.

- В других территориях софинансирование намного меньше, - говорит Сергей Левченко. - Такая цифра складывается из того, что в городе мы планируем строительство больших объектов, которые финансирутся из федерального бюджета. В 2015 году Иркутску из областного бюджета выделялось 5 млрд рублей, а сейчас 10. Я сознательно шел на то, чтобы увеличить дотации в два раза, для того, чтобы эти суммы вкладывались в масштабные проекты, а не распределялись по мелочи.

Губернатор подчеркнул, что правительство Приангарья работает по пятилетнему Госплану и предложил областному центру включиться в эту работу.

Вопросы депутатов также касались расселения из аварийного и ветхого жилья, работы Фонда капитального ремонта, газификации Иркутска, здравоохранения, строительства социальной, инженерной инфраструктуры. Губернатор поддержал предложение о создании объединенных рабочих групп представителей областной и городской власти по решению вопросов города Иркутска по всем направлениям, но с условием, чтобы проблемы решались в масштабах всего города, а не отдельно взятого округа.

По итогам общения принято решение о том, что губернатор будет встречаться и обсуждать проблемные вопросы с депутатами городской думы Иркутска каждый квартал.

ИСТОЧНИК KP.RU