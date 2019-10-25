2019-10-25T06:43:23+03:00
Происшествия

Пожар в кафе "Кыргызстан" на ост. Узловая в Иркутске произошел 25 октября

Возможной причиной пожара в кафе "Кыргызстан" стало короткое замыкание
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В Ленинском округе Иркутска сгорело кафе "Кыргызстан". Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области.В Ленинском округе Иркутска сгорело кафе "Кыргызстан". Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области.
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Ранним утром 25 октября на пульт дежурного пожарной охраны поступил сигнал о том, что горит двухэтажное здание в Ленинском районе Иркутска. Пожар в кафе "Кыргызстан", расположенном в торце склада, начался рано утром. Его возможной причиной стало короткое замыкание.

- На месте пожара работали 18 человек личного состава и пять единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, - Площадь пожара составила 300 кв. метров.

Была угроза, что огонь с кафе перекинется на склады. Однако этого удалось избежать, склады не пострадали. А вот кафе внутри выгорело полностью. На ликвидацию пожара потребовался час. Погибших и пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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