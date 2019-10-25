На строительство, реконструкцию, капремонт соцобъектов в 2019 году предусмотрено почти 17 млрд рублей

СЕГОДНЯ 06:20 2019-10-25T06:20:39+03:00

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В 2019 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и проектирование соцобъектов предусмотрено 16 млрд 905 млн рублей. Об этом на собрании Союза строителей Иркутской области сообщил глава Приангарья Сергей Левченко.

- Это почти в два раза больше, чем мы планировали в самом начале этого года, - сказал губернатор. - Деньги позволят построить или отремонтировать 321 объект: 38 детских садов, 60 школ, 63 спортивных объекта, 45 – культуры, 103 – здравоохранения и 12 объектов социальной поддержки.

Кроме того, в 2019 году в Иркутской области в эксплуатацию планируют ввести 1 млн кв. м нового жилья. Сейчас в регионе 58 застройщиков реализуют 86 проектов по строительству жилья с привлечением средств граждан. Также стали больше строить индивидуальное жилье.

Продолжаются работы расселению аварийных домов На это в 2019 году предусмотрено 1 млрд 896 млн рублей, что позволит построить более 8 тыс. кв. м нового жилья.

Глава региона напомнил, что в Иркутской области действует система льготного ипотечного кредитования на новое жилье по стандартам АО «ДОМ.РФ» с пониженной процентной ставкой. Также, в 2019 году планируется запустить механизм предоставления соцвыплат на первоначальный взнос или погашение части ипотечного жилищного кредита. На это в областном бюджете на 2019 год предусмотрено около 33 млн рублей, что позволит оказать поддержку 184 семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU