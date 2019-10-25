2019-10-25T08:57:30+03:00
Происшествия

Новый способ обмана в интернете: в расчете на порядочность аферисты сами переводят жертве деньги

Таким образом "на живца" поймали жительницу Иркутской области
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Новый способ обмана в интернете: в расчете на порядочность аферисты сами переводят жертве деньги.Новый способ обмана в интернете: в расчете на порядочность аферисты сами переводят жертве деньги.Фото: Александр ГЛУЗ
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Мошенники в интернете становятся все изобретательнее. Они знают, что просто так уже не заставишь человека сообщить пин-код или пойти в банкомат и, выполнив условия аферистов, фактически дать им доступ к своему кошельку. Поэтому они находят все новые и новые варианты "заманух". Иногда даже идут на риск, переводя собственные деньги как наживку.

Всегда ли действует расчет на порядочность, неизвестно. Но в случае с сибирячкой, которая лишилась более 40 тысяч рублей, сработала именно такая "многоходовка". Сначала потерпевшей позвонил "сотрудник банка" и сообщил, что у нее пытаются похитить деньги ( это классическая схема обмана. Напоминаем - из службы безопасности банка клиентам не звонят совсем). Однако он не стал просить собеседницу сообщить пин-коды. Оказалось, достаточно данных паспорта и номера банковской карты, которые ему и были сообщены с легким сердцем.

Но того, что произойдет дальше, в классических схемах обмана не было.

-Потерпевшей на счет поступила денежная сумма в размере 70 тысяч рублей, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. -. «Банковский работник» сразу пояснил, чтобы сберечь денежные средства, необходимо отправить их на другой счет (Яндекс-кошелек). Женщина отправилась к банкомату...

И только потом выяснилось, что, благодаря этому переводу и полученным данным, на сибирячку оформили кредит. А сумма. которая поступила к ней на счет - это деньги, якобы взятые ей в долг. Теперь надо его выплачивать. На эти цели уже потрачено более 40 тысяч рублей. Сейчас в обстоятельствах этой махинации разбирается полиция. Специалисты просят во всех сомнительных случаях перезванивать на горячую линию банка.

Помните хотя бы о том, что только за 2 недели и только в Иркутской области мошенники "заработали" свыше 11 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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