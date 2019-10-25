2019-10-25T12:49:50+03:00
Происшествия

Пьяная жительница Бурятии уронила ребенка на кирпичи, а потоми спрятала мертвого малыша в диван

Тело мальчика через 5 дней случайно нашла ее сестра
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Пьяная жительница Бурятии уронила ребенка на кирпичи, а потоми спрятала мертвого малыша в диван.Пьяная жительница Бурятии уронила ребенка на кирпичи, а потоми спрятала мертвого малыша в диван.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ближайшие годы учительнице из бурятского городка Гусиноозерска придется, скорее всего, провести за решеткой. Будучи сильно пьяной, она случайно убила собственного сына. А потом, испугавшись, что за это придется отвечать, положила мертвого ребенка в диван и сбежала из дома - пить горькую. Конечно, ее судьбу решать будет суд. Обстоятельства этого жуткого дела озвучил СУ СК по Бурятии.

-По данным следствия, обвиняемая проживала в селе Нижняя Иволга в Бурятии и воспитывала двоих детей, - сообщает пресс-служба ведомства. -В течение нескольких лет она работала учителем в местной школе, но после развода с мужем стала злоупотреблять спиртными напитками, уволилась и последнее время сидела дома с детьми.

Трагедия в селе произошла 3 августа. Этот день женщина, что уже стало для нее обычным, начала с рюмки. Потом, взяв с собой малыша, поехала в гости. Там застолье продолжилось и возвращалась она домой, будучи совсем пьяной. Поэтому, как сообщает следствие, опираясь на ее рассказ, открывая калитку, не удержала ребенка и уронила его. Подняла - и опять уронила. Мальчик ударился о кирпичи.

Наконец справившись с калиткой, горе-мамаша подобрала сына и отнесла его в дом. Положила на диван и уснула рядом. Утром она обнаружила, что ребенок мертв. Испугавшись ответственности, женщина спрятала тело крохи в один из отсеков дивана и ушла из дома пить горькую. Смерть сына она заливала алкоголем почти неделю. пока 9 августа в дом не зашла ее сестра и не нашла мертвого ребенка.

Когда женщину задержали, она во всем созналась. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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