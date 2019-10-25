Ограничение движение транспорта в Иркутске и Ангарске запланировано на 7 ноября

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-25T13:09:42+03:00

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Итак, на 7 ноября запланировано перекрытие улиц в Иркутске и Ангарске. Это связано с шествиями, которые традиционно организуются 7 ноября, в годовщину октябрьской революции.

- Итак, 7 ноября с 16.30 до 17.00 в Иркутске планируется ограничение дорожного движения по улице Карла Маркса на участке от улицы Ленина до бульвара Гагарина, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - С 10.00 до 12.00 в Ангарске движение будет ограничено по улице Карла Маркса на участке от улицы Кирова до улицы Глинки.

Сотрудники полиции призывают автомобилистов считаться с традицией проведения в этот день демонстраций и быть максимально вежливыми друг с другом. Кроме того, безусловно, необходимо заранее планировать маршрут, а еще лучше - постараться провести это время в другом месте, если не планируете участвовать в мероприятиях и не хотите попадать в пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU