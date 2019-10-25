2019-10-25T14:03:16+03:00
Происшествия

Поймали на желании спасти свои деньги: сибирячка перевела 28 тысяч рублей аферистам

Жительница Усольского района сообщила мошенникам свои данные
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
Жительница Усольского района перевела 28 тысяч рублей аферистам.Жительница Усольского района перевела 28 тысяч рублей аферистам.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Аферисты придумывают новые способы мошенничества, но и старые все еще работают. И число жертв лжеработников банка только растет.

- В дежурную часть полиции обратилась 39-летняя жительница поселка Белореченский, у нее мошенники списали деньги со счета, - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области, - По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Позвонивший лжесотрудник банка, "предупредил" женщину, что с ее карты пытаются списать деньги. Для "спасения" своих средств, доверчивая женщина продиктовала аферистам номер карты, три цифры с обратной стороны карты и код из СМС. С карты потерпевшей списали восемь тысяч рублей. Посчитав операцию сомнительной, настоящая автономная система банка заблокировала следующие операции. Однако средства это не помогло спасти.

Потерпевшая отправилась в офис банка, где сняла 20 тысяч рублей. Дальше действуя по инструкции мошенников, она перечислила на указанный ими счет деньги. Итого "спасение" средств обошлось в 28 тысяч рублей.

Заподозрила обман женщина только спустя час, перечитав смс от банка и сопоставив свои действия.

Полиция предупреждает: сотрудники банков никогда лично не звонят клиентам и они не имеют права просить перевести деньги на другие счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проблему сбалансированности бюджета Братска обсудили Сергей Сокол и мэр города Сергей Серебренников
Первая площадка для раздельного сбора мусора появится в Иркутске
Неудачно пожарил пельмени: иркутский подросток устроил пожар в квартире
В Иркутской области пострадавшим в наводнении выдано более 5,7 тысяч жилищных сертификатов
Пострадавших от наводнения жителей Тулуна и Нижнеудинска освободят от уплаты взносов на капремонт
Ограничение движение транспорта в Иркутске и Ангарске запланировано на 7 ноября
Пьяная жительница Бурятии уронила ребенка на кирпичи, а потоми спрятала мертвого малыша в диван
Суд обязал снести незаконно построенные дачи под Иркутском
Осторожнее с мобильниками:у сибирячки, которая забыла телефон на столе, украли деньги
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири поздравила победителей студенческого конкурса по коммерческому арбитражу
Новый способ обмана в интернете: в расчете на порядочность аферисты сами переводят жертве деньги
Проверки на дорогах: пьяных водителей ловят в Иркутской области
С 16 октября вы можете купить "Комсомолку" в супермаркетах "Аллея", "Командор" и "Хороший"
"Успешный старт": акция "Комсомолки" для тех, кто планирует стать предпринимателем
«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
Пожар в кафе "Кыргызстан" на ост. Узловая в Иркутске произошел 25 октября
Поздравление Алексея Соболя с Днем таможенника