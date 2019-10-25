Поймали на желании спасти свои деньги: сибирячка перевела 28 тысяч рублей аферистам

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-25T14:03:16+03:00

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Аферисты придумывают новые способы мошенничества, но и старые все еще работают. И число жертв лжеработников банка только растет.

- В дежурную часть полиции обратилась 39-летняя жительница поселка Белореченский, у нее мошенники списали деньги со счета, - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области, - По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Позвонивший лжесотрудник банка, "предупредил" женщину, что с ее карты пытаются списать деньги. Для "спасения" своих средств, доверчивая женщина продиктовала аферистам номер карты, три цифры с обратной стороны карты и код из СМС. С карты потерпевшей списали восемь тысяч рублей. Посчитав операцию сомнительной, настоящая автономная система банка заблокировала следующие операции. Однако средства это не помогло спасти.

Потерпевшая отправилась в офис банка, где сняла 20 тысяч рублей. Дальше действуя по инструкции мошенников, она перечислила на указанный ими счет деньги. Итого "спасение" средств обошлось в 28 тысяч рублей.

Заподозрила обман женщина только спустя час, перечитав смс от банка и сопоставив свои действия.

Полиция предупреждает: сотрудники банков никогда лично не звонят клиентам и они не имеют права просить перевести деньги на другие счета.

ИСТОЧНИК KP.RU