2019-10-25T14:53:32+03:00
Общество

Первая площадка для раздельного сбора мусора появится в Иркутске

В зеленый контейнер жители Академгородка будут собирать стекло, в синий – бумагу, в оранжевый – пластик
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Первая площадка для раздельного сбора мусора появится в Иркутске.Первая площадка для раздельного сбора мусора появится в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Не мусорка, а произведение искусства! Двор по улице Лермонтова, 267/4 в Иркутске 26 октября украсят нарядные баки. И вовсе не для красоты, как бы вы могли подумать. А для пользы. Содержимое контейнеров отправится на переработку. Всего на площадке четыре контейнера, каждый предназначен для отельного вида вторсырья. Итак, зеленый – только для стекла, оранжевый – для пластика, а синий – для бумаги. Для чего серый? Для всего остального.

- Вообще жители этого двора уже «эковоспитанные», - рассказали «Комсомолке» в управляющей компании, которая обслуживают территорию. – Они сами предложили поставить такие баки, и мы их установили. Правда, всего два - под бумагу и пластик. И сами контейнеры были совсем простенькими – обычные, серые.

Поэтому когда региональный оператор, компания, которой иркутяне сегодня платят за вывоз отходов, решилась на эксперимент по раздельному сбору мусора, выбор и пал на двор на ул. Лермонтова. Все-таки его жители уже опытные в этом вопросе.

Ну, а содержимое разноцветных баков будет вывозиться на предприятия по переработке вторсырья. Отходы получат вторую жизнь. Если же ноу-хау приживется, то вскоре иркутяне увидят подобные яркие контейнеры и в других районах Иркутска. Кстати, запросы от жителей уже есть и первые решения тоже. Так, разноцветные баки в скором времени установят на ул. Байкальской, 273а. К движению осознанной экологичности присоединятся и шелеховчане. В 20 квартале города металлургов тоже обещают контейнеры для раздельного сбора мусора.

И, кстати, ноу-хау стоит не только на службе у экологии, но и экономии.

Один из плюсов новшества – возможность снизить оплату за вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов – прим. Ред.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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