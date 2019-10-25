2019-10-25T14:23:15+03:00
Общество

Пострадавших от наводнения жителей Тулуна и Нижнеудинска освободят от уплаты взносов на капремонт

Такая мера поддержки действует на три месяца
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба правительство Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительство Иркутской области.
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Собственники жилья в многоквартирных домах, попавших в зону затопления в Тулуне и Нижнеудинске, будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт на три месяца.

Тем временем, подрядчики продолжают капремонт в домах, которые пострадали от паводка. Строители приводят в порядок подвалы, цоколи, электрические сети. В Тулуне, кстати, таких домов, 25 домов, в Нижнеудинске - 69.

- На капремонт не привлекаются средства собственников – деньги по решению губернатора региона Сергея Левченко выделяет областной бюджет, - сообщил гендиректор регионального оператора Константин Рассолов. – Поэтому на три месяца – июль, август, сентябрь – собственники многоквартирных домов освобождены от взносов на капремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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