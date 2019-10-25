В Иркутской области пострадавшим в наводнении выдано более 5,7 тысяч жилищных сертификатов

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-25T14:42:16+03:00

Из них почти половина уже реализована

Изменить размер текста: A A

Пострадавшим в наводнении в Приангарье уже выдано 5 792 свидетельства на приобретение или строительство жилья, из них 2233 оплачено на 6,4 млрд рублей.

Заметим, что 5,5 млрд рублей – это средства из федерального бюджета, остальные - из областного. В своем муниципальном образовании жилье приобрели 71,1% жителей, в другие районы региона переехали - 26,6%, а за пределы Иркутской области – 2,3%.

Об этом на заседании правительственной комиссии под руководством зампреда правительства РФ Виталия Мутко сообщил губернатор Сергей Левченко.

- Работа по выдаче свидетельств продолжается и будет завершена в максимально короткие сроки, - отметил Сергей Левченко.

Напомним, общее количество подтопленных жилых домов составило 10 890 (17 370 помещений). Необходимо снести 5 492 домов, ремонту подлежат 2 235 дома.

Виталий Мутко отметил, что необходимо ускорить строительство жилья и подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено работе с обращениями граждан. Глава региона, в свою очередь, заметил, что главные вопросы, с которыми обращаются жители, касаются соцвыплат на жилье и выплат денежной компенсации.

Правительство региона ранее приняло решение предоставлять соцвыплаты на каждое утраченное жилое помещение. То есть абсолютно все люди, которые лишились жилья из-за наводнения, получат дома или квартиры. Таким образом, регион инициировал поддержанную на федеральном уровне возможность приобретения гражданами двух или более жилых помещений за счет социальной выплаты.

Также принято решение о компенсационной выплате за утрату земельного участка гражданам, индивидуальные жилые дома которых утрачены в результате ЧС. Пострадавшим земельные участки для строительства предоставляются в собственность бесплатно. В целом почти все обращения, в том числе и те, что прозвучали во время встреч с президентом, решены положительно.

- Региональные власти совместно с федеральными ведомствами прикладывают максимальные усилия для ликвидации последствий наводнения. Сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно быстрее решить проблемы людей, оказавшихся в зоне ЧС, - сказал Сергей Левченко.

ИСТОЧНИК KP.RU