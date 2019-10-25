Проблему сбалансированности бюджета Братска обсудили Сергей Сокол и мэр города Сергей Серебренников

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-25T15:08:42+03:00

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Вопросы сбалансированности местного бюджета, а также участия в государственных программах обсудил председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол с мэром Братска Сергеем Серебренниковым.

По словам мэра города, городу необходимы дополнительные финансовые средства на выплату зарплаты бюджетникам, в частности, педагогам. Вопрос был озвучен ранее на заседании Ассоциации муниципальных образований, где с аналогичными вопросами выступали представители и других муниципальных образований. Сергей Серебренников также попросил поддержать его законодательные инициативы, одна из которых касается доведения финансовых средств из областного бюджета до муниципалитетов до 1 апреля каждого года, а вторая – зачисления доходов от транспортного налога в полном объеме в местные бюджеты.

Глава города попросил и содействия депутатов в вопросе включения в бюджет региона на следующий год двух важных для города объектов – школы на 1275 мест и перинатального центра на 125 коек. Проекты обоих объектов в настоящее время проходят экспертизу. Еще один важный вопрос для города – реализация федеральной программы по экологии, в которую Братск вошел в числе 12 городов сроком на пять лет. Проблема в то, что не подписано трехстороннее соглашение между промышленными предприятиями, городом и правительством Иркутской области. Сергей Сокол сказал, что парламент обратится в региональное правительство, чтобы ускорить реализацию мероприятий по федеральной экологической программе.

Кроме того, спикер отметил, что депутаты намерены в ближайшее время провести работу по приведению в порядок системы выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

- Город Братск – один из локомотивов областной экономики, поэтому такая территория, безусловно, должна получать стимул для развития. Это касается и качества дорог, и строительства объектов социальной инфраструктуры, и в целом достойного уровня жизни жителей города, – заключил председатель.

ИСТОЧНИК KP.RU