СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-25T16:53:41+03:00

Мужчину с простреленной головой нашли в доме в Иркутском районе Фото: Артем КИЛЬКИН

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Мужчину с огнестрельной раной головы нашли в доме в Иркутском районе еще утром в воскресенье, 20 октября. Он выжил, его отвезли в больницу.

- Рядом с ним находился пистолет, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Подробности, что именно могло случиться в том доме, и был ли там кто-то еще, пока неизвестны. Личность пострадавшего также пока официально не названа.

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ИСТОЧНИК KP.RU