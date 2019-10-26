Погода в Иркутске 26 октября: сильный ветер и снег

СЕГОДНЯ 03:59 2019-10-26T03:59:04+03:00

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В субботу, 26 октября, в Иркутске ожидается по-настоящему осенний день. С ветром и небольшим снегопадом. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

По информации Иркутского гидрометцентра, в областном центре ожидается северо-западный ветер 8-13 м/с, с порывами до 17 м/с. Осадки будут несущественными. Днем воздух прогреется незначительно, температура будет всего +3…+5 градусов.

Жителям Иркутской области синоптики обещают небольшой и местами умеренный мокрый снег и снег. Облачность ожидается переменная, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В западных и северо-западных районах области, утром и днем – в центральных и верхнеленских районах ветер усилится до 18-23 м/с. Температура воздуха днем составит 0…+5 градусов, местами столбик термометра в течение всего дня не пересечет положительную отметку, температура будет до -5 градусов.

Такая погода простоит несколько дней. В воскресенье и понедельник иркутян ждет ухудшение погоды. На севере области установятся отрицательная дневная температура.

ИСТОЧНИК KP.RU