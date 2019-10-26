Розлив ядохимикатов произошел на территории «Усольехимпрома»

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-26T06:21:38+03:00

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Утечка химического вещества произошла на территории промышленной площадки «Усольехимпрома» накануне вечером. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, сигнал о происшествии поступил в Центр управления в кризисных ситуациях от оперативного дежурного едино-диспетчерской дежурной службы города Усолье-Сибирского в 18.50.

- Дежурный сообщил, что произошла разгерметизация задвижки скважины №2 на территории бывшей промышленной площадки ООО «Усольехимпром», - пояснили в ведомстве. – К месту происшествия были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона и бригада аварийно-спасательного формирования «Химфарм» - всего 18 человек личного состава и пять единиц техники.

В 19.20 часов спасателями течь была устранена. По предварительной информации, в подземной емкости находится химически опасный эпихлоргидрин. Специалистами Роспотребнадзора Иркутской области отобраны пробы грунта и воздуха.

Спасатели сообщают, что в результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU