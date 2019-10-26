2019-10-26T08:51:26+03:00
Происшествия

Ангарчанин в пьяной ссоре забил приятеля до смерти

Суд присяжных признал его виновным в преступлении
Мария ОСИПОВА
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Ангарчанин в пьяной ссоре забил приятеля до смертиАнгарчанин в пьяной ссоре забил приятеля до смертиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Ангарске присяжные заседатели единодушно вынесли обвинительный вердикт в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура Иркутской области.

В апреле 2019 года подсудимый выпивал с приятелем в комнате одного из местных общежитий. Потом друзья вышли на улицу, где между ними вспыхнула сначала ссора, потом началась драка. Подсудимый так разозлился на друга, что принялся колотить его кулаками и ногами по различным частям тела. В итоге потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и упал без чувств, а его друг направился домой, оставив парня умирать в подъезде соседнего дома.

- Травма была несовместима с жизнью, - прокомментировали в прокуратуре. – Потерпевший умер в подъезде, не приходя в сознание. Утром его тело обнаружили жильцы многоэтажки.

По данным ведомства, сторона защиты в суде пыталась убедить присяжных заседателей в причастности иных лиц к избиению потерпевшего. Однако вину ангарчанина удалось доказать. Ангарский городской суд приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 9 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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